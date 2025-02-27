Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılara uygun fiyatla kaliteli ekmek sunan Fenni Fırın’da ikinci hattın açılmasıyla ekmek kapasitesinin 150 bine çıkardıklarını açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ilçesinde de Fenni Fırın açılacağını duyurdu. Başkan Altay, “Ereğli’de hem bizim hem Ereğli Belediyesi’nin bir halk ekmek tesisi yok. Ereğli Devlet Hastanesi yanındaki bir arsada imar uygulamasına başladık. İnşallah Ereğli’ye de Fenni Fırın kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız vatandaşımıza en ucuz, en sağlıklı hizmeti sunabilmek” dedi. Başkan Altay, Akyokuş Palye'de de Büfem’i hayata geçireceklerini açıkladı.

Konya’daki Fenni Fırın’la ilgili ikinci hattın tamamlandığını ve günlük ekmek üretim kapasitesinin 150 bine çıkarıldığını ifade eden Başkan Altay, “Büfe sayımızı da hızla arttırıyoruz. Ramazan’dan önce fırıncılarla istişare ettik. 7 liralık fiyatı arttırmayacağımızı söyleyince onlar da Ramazan boyunca zam yapmama kararı aldı. Fırıncılarımıza teşekkür ediyorum. Fenni Fırın Konya’nın bir markası olarak yeniden ortaya çıkmış oldu. Modern bir tesisi şehrimize kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ VATANDAŞIMIZA EN UCUZ, EN SAĞLIKLI HİZMETİ SUNABİLMEK”

Fenni Fırın’la ilgili ilçelerde de çalışma yürüttüklerini anlatarak bir Fenni Fırın fabrikasının da Ereğli’de açılacağının müjdesini veren Başkan Altay, “Ereğli’de hem bizim hem Ereğli Belediyesi’nin bir halk ekmek tesisi yok. Ereğli Devlet Hastanesi yanındaki bir arsada imar uygulamasına başladık. İnşallah Ereğli’ye de Fenni Fırın kazandırmak için bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

BÜFEM AKYOKUŞ PALYE'DE DE AÇILACAK

Fenni Fırın’da ürettikleri simitleri ‘Büfem’ markasıyla şehir merkezinde 5 liradan vatandaşların hizmetine sunduklarını da kaydeden Başkan Altay, “Büfem’de Ayran-simit 10 lira, çok yoğun bir talep var. Ayrıca Akyokuş’ta Palye'de bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. Orada da benzer bir uygulamayı hayata geçirerek bütçe içi işletme mantığıyla vatandaşımızın daha ucuza hizmet alacağı mekanlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Fenni Fırın Konya’da ekmek kalitesinin artırılmasına çok ciddi bir katkı sağladı. Türkiye’nin en modern tesislerinde hiç el değmeden, un silolarından başlayıp fırından çıkana kadar insan eli olmadan üretim yapıyoruz. Ayrıca Fenni Fırın’da tam buğday ekmeği gibi patatesli ekmek gibi yeni ürünler de çıkardık. Büfelerimizde çeşitleri artırıyoruz. Fırıncılarımızla da koordinasyon içerisinde süreci yürütüyoruz. Amacımız vatandaşımıza en ucuz, en sağlıklı hizmeti sunabilmek” değerlendirmesinde bulundu.

