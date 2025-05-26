Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi.

KONYA (İGFA) - Samsun'da 23-24 Mayıs tarihlerinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası sona erdi. 409 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, 10-11 yaş Minik Kızlar kategorisinde yarışan Zeynep İnci Öz, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAMLI SPORCULAR, AZİMLERİ VE DİSİPLİNLERİYLE ÖRNEK OLUYOR”

Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi her geçen gün artarken, Meram Belediyesporlu genç sporcuların elde ettiği başarıların gelecek adına umut verdiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayan bu anlamlı organizasyonda, Zeynep İnci Öz kızımızın Türkiye ikinciliğiyle bizlere yaşattığı gurur tarifsizdir. Başarı azimle, disiplinle ve inançla gelir. Meram’da ve Meram Belediyespor’un sporcularında tüm bunlar fazlasıyla var. Zeynep’i yürekten tebrik ediyor, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Gelecekte daha nice başarılar diliyorum.” diye konuştu.