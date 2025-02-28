KOBİ’lerin verimliliğini, üretim kapasitesini ve kurumsal dayanıklılığını artırmaya yönelik yatırımları destekleyen Kapasite Geliştirme Destek Programı birinci dönem başvurularında 28 Şubat Cuma (BUGÜN) son gün.ANKARA (İGFA) - Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları 28 Şubat Cuma günü itibariyle sona eriyor.

KOSGEB tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Destek Programı, özellikle imalat, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar için 36 ay geri ödemesiz kredi faiz desteği sunuyor.

KOSGEB'den yapılan duyuruda; 20 milyon TL’ye kadar kredi üst limitli, 36 ay vadeli, İmalat, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, Makine-teçhizat, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi için finansman desteği sunulduğuna dikkati çekildi.

6 Ocak'ta başlayan 2025-1 Dönemi başvurularında bugün son gün olduğu belirtilirken, Kapaiste Geliştirme Destek Programının finansal kuruluşlarla yapılan protokoller kapsamında işletmelerin kredi limitlerini artırarak, büyüme hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırdığı gibi, finansmana erişim maliyetlerini de neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü vurguladı.