Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2022-2023 faaliyet programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek Futbol Grup Müsabakaları Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarında başladı.



Seremoni ile başlayan grup maçlarına 8 ilden toplam 168 sporcu katılım sağladı. Müsabakalarda, ev sahibi Aydın’ın yanı sıra Denizli, Manisa, Çanakkale, Antalya, İzmir, Burdur, Muğla illerinden gelen futbol takımları mücadele edecek. Büyük bir heyecanla başlayan maçlarda miniklerin büyük yetenekleri ve takım oyunlarını sergileyerek geldikleri illeri temsil etmek için sahada mücadeleleriyle ter döküyor.



3 gün boyunca sürecek şampiyona sonunda derece elde eden sporcular yarı finallerden sonra 2-6 Haziran 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sportif ve centilmenlik dolu bir futbol müsabakalarının gerçekleşeceğini temenni ederek başarılar diledi.