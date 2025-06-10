Kocaeli'de İzmit Belediyesi, bu Kurban Bayramı’nda da sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bayram boyunca yürüttüğü çalışmalarla birçok ailenin yüzünü güldürdü. Kurban Bayramı’nın birinci gününden itibaren Gıda Bankası ve Aşevi aracılığıyla bağışları kabul eden İzmit Belediyesi, 2 tonun üzerinde kurban eti bağışı topladı.

Bağışlanan etler, gıda mühendisleri ve teknikerlerinin denetiminden geçirilerek dağıtıma hazır hale getirildi.

Etler, sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilen ve Gıda Bankası’ndan düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara eşit şekilde pay edilerek dağıtıldı. Her aileye 2 ila 2,5 kilogram arasında et ulaştırılması hedefleniyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci yaptığı açıklamada, “Bu Kurban Bayramı’nda da İzmit halkı bizi yalnız bırakmadı. Gıda Bankamızda ve aşevimizde bağışları kabul ettik. 2 tonun üzerinde kurban eti bağışı toplandı. Toplanan etler uzman ekiplerimizce kontrol edilerek dağıtıma hazır hale getirildi. Bugünden itibaren de tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza et dağıtımına başladık. Allah yaptığınız hayırları kabul etsin” ifadelerini kullandı.