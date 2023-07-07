Kuşadası Belediyesi, farklı yaş gruplarını sporla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediye Spor bünyesindeki yaz spor okullarında deneyimli eğitmenler tarafından 6 farklı branşta verilen eğitimler sürüyor. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı sporcular yetiştirmek hedefi ile 2010-2016 yılları arasında doğan çocuk ve gençler için açılan yaz spor okullarında yüzme, basketbol, voleybol, atletizm, taekwondo ve karate branşlarında eğitim veriliyor.

Yaz spor okulları, Uğur İnan Kapalı Spor Salonu, Özer Türk Stadyumu ve Ada Kültür Merkezi KEGEV bahçesinde deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Yaz sonuna kadar devam edecek olan ücretsiz kurslar için kayıtlar, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası içerisindeki Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılıyor.