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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Anıtı’ndaki törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Gürol Turhan, idari ve mülki amirler, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05’te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve Kuşadası’nda hayat 2 dakikalığına durdu. Tören, İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Anma etkinlikleri daha sonra İstek Okulları’nda devam etti. Okulun kongre salonunda gerçekleşen anmaya protokolün yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Anma programında Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Sen Mustafa Kemal’sin” isimli oratoryo izleyenlere duygu ve özlem dolu anlar yaşattı.