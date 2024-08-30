30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde atılmış en önemli adım olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili Gülden Akbulut, mesajında şunları ifade etti: “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri ve yönetimsel dehasının Anadolu halkının azim ve kararlılığı ile birleşmesiyle elde edilen 30 Ağustos Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde atılmış en önemli adımdır. Emperyalist işgal güçleri tarafından dayatılan Sevr ve Mondros Mütarekeleri’ne karşı çıkışla başlayıp destansı bir mücadelenin sonucu olarak elde edilen 30 Ağustos Zaferi’nin 102’nci yıl dönümünü kutluyorum. Bizlere bu ülkeyi armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duyguları ile anıyorum.”

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER