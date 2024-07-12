Son olarak ekipler tarafından Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen denetimde, işletmeler önünde dilencilik yaptıkları tespit edilen 2 kadın hakkında cezai işlem uygulanıp, üzerlerinden çıkan paraya tutanakla el konuldu.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çevreye rahatsızlık veren dilencilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Atatürk Bulvarı, turistik çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddeler kontrol edildi. Yapılan denetimde sahildeki işletmelerin önünde 2 kadının dilencilik yaptığı belirlendi. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen 2 kadın hakkında tutanak tutulduktan sonra 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33’üncü maddesi uyarınca para cezası kesildi. Dilencilikten elde ettikleri 2 bin 260 liraya da el konuldu.

Haber: Ömür Yapıcı