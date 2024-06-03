Başkan Ömer Günel’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları kapsamında 933 milyon 702 bin TL’lik yatırımla kente 218 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dâhilinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi 2658 ve 2692’nci sokaklardan sonra Türkmen Mahallesi’nde bulunan Leylak, Sümbül, Deniz Güleç ve Hakan Oğuzkaan sokaklarda da yürüttüğü kilit parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Böylece bölgeye 6 bin 550 metrekare daha yeni yol yapıldı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan Türkmen Mahallesi sakinleri, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER