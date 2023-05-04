Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmelerine imkan veren yeşil alan ve parklara ebeveyn ve çocuk salıncağı yerleştirmeye başladı. İlk etapta Altın Güvercin Müzik Parkı’na monte edilen salıncak sayesinde artık anneler ve babalar çocuklarının oyun keyfine ortak olabiliyor. Çocukların güvenliğinin de ön planda tutulduğu salıncakta, korumalı bebek koltuğu sayesinde minikler, ebeveynleriyle gönül rahatlığıyla sallanıyor. Ebeveyn ve çocuk salıncağı kısa bir süre sonra Kuşadası’ndaki tüm parklarda yerini alacak.