AK Parti Milletvekili Adayı Ömer Özmen, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Sadık Yapıcıoğlu, Yenipazar eski Belediye Başkanı Zafer Savcı ve beraberindeki heyetle birlikte Karacaören mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karacaören halkının coşkuyla karşıladığı Ömer Özmen burada yaptığı konuşmada; 14 Mayıs’ta önemli bir seçime gidildiğini, Karacaörenlilerin daha önceki seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de AK Parti’yi güçlü bir şekilde destekleyeceğine yürekten inandıklarını ifade ederek “Bu vesileyle sizlerle beraber olduk, yine beraberiz” dedi.

"Sizlerin desteğiyle ülkemizi önemli bir noktaya getirdik"

AK Parti Milletvekili Adayı Ömer Özmen şöyle konuştu:

“Hamd olsun, AK Parti olarak çeyrek asra yakın bir zamandan beri sizlerin destekleriyle iktidardayız. Bugüne kadar başka bir partiye, başka bir lidere nasip olmadı. Sizlerin verdiği bu destekle ülkemizi çok önemli bir noktaya getirdik. Yine AK Parti milletimizin verdiği destekle vesayet organlarını devire devire bu günlere geldi.”

Konuşmasında AK Parti iktidarının ilk yıllarını hatırlatan Ömer Özmen, “Hükümet kanun çıkarıyordu, anayasa mahkemesi Cumhurbaşkanı’nın veto etmesi için gönderiyordu. Danıştay yönetmeliklerimizi iptal ediyordu. Milletimizin hayrına bir icraat yapıyorduk, ordu kışlasından parmak sallıyordu. Başörtülü annelerimiz çocuklarının yemin törenlerine gidemiyordu. Birçok annenin tel örgülerin ardından asker oğullarının yemin törenlerini izlediğini hafızalarımızda hâlâ tazeliğini koruyor. Başörtülü resimleriyle sağlık karneleri çıkmıyordu. Türkiye o günlerden bu günlere geldi” dedi.

Bugün ise başörtülü hakimlerimizin, savcılarımızın, subaylarımızın, polislerimizin, doktorlarımızın olduğunu ifade eden Özmen, “Ne Cumhuriyet ne de laiklik elden gitti. Yıllarca millete bunlarla korkuttular. Ama bugün gelinen nokta itibariyle gördük ki hepimiz insanız, birbirimize saygımız, sevgimiz oldukça ne Cumhuriyetimize zarar geliyor ne de laiklik elden gidiyor. Güya ülkenin gelişmesine engel oluyormuş bunlar. Çok şükür, o işler bitti; o günler geride kaldı” dedi.

“Bu milletin, bu devletin menfaati neyi gerektiriyorsa biz oradayız”

AK Parti Milletvekili Adayı Ömer Özmen konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz yüzümüzü hem doğuya hem batıya çeviriyoruz. Tek bir noktaya bağlı değiliz. Bizden istedikleri neydi, bize bir deli gömleği giydirip Avrupa Birliği’nin peşinden koşacaktık, Amerika’nın peşinden koşacaktık. Onlar neyi gerektiriyorsa onu yapacaktık. Ama biz “Bu milletin, bu devletin menfaati neyi gerektiriyorsa biz oradayız” dedik. Yüzümüzü her zaman hakka ve doğruya döndük. Bu istikameti bu millete kazandıran Cumhurbaşkanımız, halkın adamı sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Onun gösterdiği liderlik, Türkiye’yi itibarı yüksek dünya ülkeleri noktasına getirdi. Bu vesileyle 14 Mayıs’ta Karacaören’de yine bir destan yazmanızı bekliyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı şafağını beraberce başlatacak; huzuru, kardeşliği, barışı, güveni, şehirleri, hayatı ve mutluluğu beraberce inşa edeceğiz. Yaşasın Türkiye Yüzyılı!”

Haber: Ebru Paksoy