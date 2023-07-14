Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen biri yabancı uyruklu 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak sürdürdükleri çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, elde edilen bilgiler neticesinde E.K. ve yabancı uyruklu A.V.J.’nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, E.K.’yi Güzelçamlı Mahallesi’nde, A.V.J.’yi de Türkmen Mahallesi’nde bulunan bir adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirilirken, malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.