Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde “Daha temiz bir Kuşadası” hedefiyle kentin 23 mahallesinde çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik faaliyetlerini aksatmadan yerine getirirken bir yandan da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belirlenen program dâhilinde periyodik aralıklarla gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışması kapsamında ekiplerin son durağı Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkarken parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve çöp konteynerlerini de özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Çevreye ve halk sağlığına zarar vermeyen bitkisel deterjanların kullanıldığı çalışmada, galvanizli çöp konteynerleri ise yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı.