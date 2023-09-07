Kuşadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saat 09.45'te Kaymakamlık binasında gerçekleşen kız çocuğunun Efeler tarafından kurtarılışını simgeleyen temsili törenle başladı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam eden kutlamalara Kuşadası Kaymakam Vekili Ümit Hüseyin Güney, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, Kuşadası İlçe Emniyet Müdür Vekili Rasim Demirelli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Fuçular, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Özgür Lafçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Vekili Ümit Hüseyin Güney ile Belediye Başkan Vekili Tibet Özer’in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “ Tarihi boyunca esareti ve işgal altında yaşamayı kabul etmemiş olan Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destansı bir kurtuluş mücadelesi vermiş ve elde ettiği zaferle tüm dünyada emperyalizme karşı kazanılan ulusal bağımsızlığın sembolü haline gelmiştir. Vatan topraklarımızın emperyalist emeller doğrultusunda paylaşılarak işgal altına alınmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruzda ortaya koyduğu askeri taktik, cesaret ve milletine duyduğu güven, Türk Ulusunun kaderini yeniden çizen eşsiz bir zaferle nihayete erdirilmiştir. Büyük Taarruzun ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!’ sözü ile tüm Anadolu’da kurtuluş mücadelesi başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu özgürlük düşünü paylaşan Anadolu Halkı yalınayak, kağnı sırtında azim, kararlılık ve cesaretle destansı bir mücadele vermiştir. Bu süreçte Kuşadası’nın yiğit evlatları da üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu süreçte Yunan işgali altında olan Kuşadalılar, Kuvayı Milliye Önderi Mahmut Esat Bozkurt’un yol göstericiliğinde büyük bir savaş vermiştir ve düşman işgalleri 7 Eylül 1922’de ilçemizi terk etmek zorunda kalmıştır. Bizi bugünlere taşıyan bu zafer; işgali, kuşatmayı, esareti reddederek doğru bir sınavdan yüz akıyla çıkmayı başarmış kahraman bir ulusun evlatları olarak bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Ülkemiz için kurtuluş günleri işgal güçlerine karşı kazanılmış zaferler olmalarının ötesinde çok daha derin anlamlara sahiptir. Kurtuluş günleri yeni bir yaşama açılan kapılardır. İlçemiz için çağdaş yaşamın başlangıcı olan 7 Eylül’e, devrimlere sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak için durmaksızın çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kuşadası’nın kurtuluşuna öncülük eden Mahmut Esat Bozkurt’u ve bu ülke için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Birlik, beraberlik ve coşku içerisinde kutlayacağımız nice 7 Eylül’lerde buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kutlaması Başkan Vekili Tibet Özer’in konuşmasının ardından sergilenen halk dansları gösterileri ile sona erdi. Kentte, kutlama etkinlikleri kapsamında bugün saat 19:30’da Kuşadası Belediyesi tarafından başlangıcı Kısmet Otel Kavşağı olan fener alayı düzenlenecek. Ardından saat 21:30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda ünlü şarkıcı Sinan Akçıl sahne alacak.