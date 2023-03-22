Aydın Amatör Süper Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kuyucakspor, Play-Off Grubu’na kalmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Küme 1. Grup’ta şampiyon olarak Amatör Süper Lig’e yükselen Kuyucakspor, bu sezon da başarıya koşuyor. Kuyucakspor, son hafta oynayacak olduğu Kadıköyspor’un maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine son haftayı 3-0 hükmen galip gelerek tamamlayacak. Bu sonuçla birlikte Kuyucakspor, Play-Off Grubu’na kalmayı garantiledi. Kuyucakspor’un Play-Off Grubu’ndaki rakipleri Aydınspor, Kuşadası 1922 ve İncirliova Belediyespor oldu.