Kuyucak’ta 5 Eylül kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, siyasi parti temsilcileri ve daire amirlerinin katılımıyla Kuyucaklı Şehit Astsubay Bahri Uçuş’un kabri ziyaret edildi. Tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu. Ardından Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi’nin çelenklerinin konulmasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Çömden’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden program, Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisiyle son buldu. Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda lokma hayrı düzenlendi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Bugün ilçemizin gurur günü ve bayramıdır. 5 Eylül Kuyucak’ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun. 100 yıl önce huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Mustafa Kemal Atat ürk’ü silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bütün Türk yurtlarında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah’tan güç kuvvet diliyorum” dedi.

5 Eylül kurtuluş etkinlikleri akşam saat 20.00’de Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam edecek.