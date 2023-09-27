Kuyucak’taki gıda işletmesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde bulunan incir işletmesinin deposunda bu sabah saat 08.40 civarında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangının kısa sürede büyümesi ile depo tamamen alevlerin etkisinde kaldı. İşletmenin bitişiğinde bulunan işleme tesisindeki 300 civarında işçi hemen tahliye edilerek yangına her kurumdan destekle müdahale edildi. Yangının başlamasının ardından rahatsızlanan işletmenin kurucularından A.Ç. 112 ekipleri ile Kuyucak İlçe Hastanesine sevk edildi. Öte yandan yangına müdahale sırasında bir çalışan ile bir itfaiyeci de hafif şekilde etkilendi ve 112 ekiplerinin müdahalesi ile tedavileri yapıldı. Uzun yıllardır kuru incir ihracatı yapan işletmenin karton depolama alanı tamamen yanarak küle döndü. Saat 11.45 itibari ile tamamen kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



