Sağlıklı Hayat Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, müdürlük bünyesindeki birim ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gelen müdür Şenkul, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Müdür Şenkul, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak hedefiyle Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi alanında da incelemelerde bulundu. Sağlık yaşam tarzının önemine dikkat çeken Müdür Şenkul, en kısa sürede sağlıklı hayat merkezinin vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla ilgili İlçe Sağlık Müdürümüzden bilgiler alan İl Sağlık Müdürümüz, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Sağlıklı Hayat Merkezi alanında incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.



