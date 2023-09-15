Latmos, uluslararası platformda tanıtılacak

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi özelliği taşıyan Aydın, her geçen gün cazibesini artırmaya devam ederken, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken yerlerden olan Beşparmak Dağları olarak bilinen Latmos bölgesi uluslararası platformda tanıtılacak. Her geçen gün tarihin gizemini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotasına giren Latmos bölgesinin korunması ve tarihi öneminin ortaya çıkarılması adına yürütülen araştırmalar da aralıksız devam ederken, Latmos’un sahip olduğu önemli kaya resimleri de tarih öncesi dönemlere ışık tutuyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) rehberliğinde Latmos ile ilgili çalışmalarını yürüten bilim danışmanı Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ “Latmos (Beşparmak) Dağlarının Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi” başlıklı bildiri ile 5-6 Ekim 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Kırsal Alanlar ve Ekoloji Kongresi’ne (RUDESU2023) katılacak.

Latmos ile ilgili yürütülen çalışmaların uluslararası bir kongrede yer almasının sevindirici olduğuna belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Dünyanın farklı ülkelerinden konularında uzman bilim insanlarının katılacağı ve kırsal alan ekosistemleri öncelikli olmak üzere doğa bilimleri ile ekoloji bilimleri konusunda değerli araştırmaların sunulacağı bu uluslararası platformda Latmos ile ilgili yürütülen bir çalışmanın da yer alması sevindiricidir. Ayrıca İngilizce olarak hazırlanan bildirinin tam metni kongre kitabında basılacak ve daha fazla kitle tarafından okunması sağlanacaktır” dedi.

Çalışmayı yürüten Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ’un kongrede sunacağı bildirinin özetinde ise “1980’li yılların başında ’ekoturizm’ adı verilen alternatif bir turizm yaklaşımı gelişmeye başlamıştır. Bu yaklaşıma, yerel kültürlere saygı ve bağlılık, doğayı ve kültürel kaynakları anlama ve koruma, ziyaretçi etkisini en aza indirme ve yerel topluluklara sosyo-ekonomik fayda sağlama ilkeleri rehberlik etmiştir. Günümüzde ekoturizm, turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak geniş çapta kabul edilmektedir. Bu çalışma, Aydın ve Muğla il sınırları içerisinde yer alan, doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile tanınan Beşparmak (Latmos) Dağları’nın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesini hedeflenmektedir” diye konuştu.