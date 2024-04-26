Lonca Girişimcilik Merkezi, 9. dönem programını başarıyla tamamlayan 8 girişimciyi mezun ettiİSTANBUL (İGFA) - Kuveyt Türk'ün teknoloji odaklı ve inovatif girişimleri desteklemek amacıyla kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, son dönemle birlikte desteklediği startup sayısını 90'ın üzerine çıkardı. Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve ticari başarılarını daha da ileriye taşımaları için gerekli kaynaklara ve mentorlüğe erişim sağlayan Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 9'uncu dönemi gerçekleşen demoday etkinliğiyle tamamlandı.

Etkinlikte, katılımcılar, mezun girişimcilerin başarı hikâyelerini dinleyip iş birliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirme şansı buldular.

“MEZUN OLAN GİRİŞİMLERİMİZDEN 25’İ TOPLAM 5 MİLYON DOLARI AŞKIN YATIRIM ALDI”

Demoday etkinliğinde konuşan Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Okan Acar, mezun olan girişimlerin elde ettiği başarıları özetledi. Acar, 25 mezun girişimin toplamda 5 milyon doları aşkın yatırım aldığını paylaştı. Ayrıca 10. Dönem Lonca Programı’nda hibe miktarını 300 bin TL'ye yükselteceklerini ve girişimcilere daha fazla yatırım fırsatı sunarak desteklerini genişleteceklerini belirtti. Acar, konuşmasında Lonca Girişimcilik Merkezi'nin girişimcilere sunduğu desteği artırmaya yönelik planlarını da açıkladı. "Önümüzdeki dönemde bu rakamları ve sunduğumuz destekleri daha da artırmayı hedefliyoruz. Lonca olarak, girişimlerin büyümesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Lonca Girişimcilik Merkezi, teknolojik ve yenilikçi girişimlerin büyüme potansiyelini artırmak ve ticari başarıya ulaşmalarını sağlamak için mentorluk, finansal destek ve kaynak erişimi gibi çeşitli destekler sunuyor. Programa katılan girişimler, ileri seviyedeki projeleri ve ticari potansiyelleri ile dikkat çekiyor. Lonca, fikir aşamasının ötesine geçmiş ve iş modeli olgunlaşmış girişimlere odaklanarak, sektördeki yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik ediyor.

GİRİŞİMCİLERE 125 BİN TL'YE KADAR NAKİT HİBE DESTEĞİ

Lonca Girişimcilik Merkezi, 9. dönem programında girişimcileri desteklemek için çeşitli kaynaklar ve fırsatlar sundu. Girişimciler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılma, bulut hizmetlerinden faydalanma, deneyimli mentorlarla çalışma, danışmanlık alma ve pazarlama desteği gibi birçok avantajdan yararlandılar. Ayrıca, açık ofis imkânı ve geniş tanıtım desteği de programa dahil edildi.

