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14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında meydana gelen grizu kaynaklı patlamada yaralanan madencilerden 38 yaşındaki Ayhan Akgül tedavi altına alındığı İstanbul Çam ve Sakura Hastanesinde hayatını kaybetti. Amasra ilçesine bağlı Çanakçılar köyü nüfusuna kayıtlı olan Ayhan Akgül, 2012 yılında mekanizasyon işçisi olarak Amasra TTK Müessesesinde göreve başlamıştı. Akgül’ün ölümüyle birlikte patlama sonucu hayatını kaybeden madenci sayısı 43’e yükseldi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralandıktan sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 173 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden madenci Ayhan Akgül’ün cenazesi memleketine geliyor.

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