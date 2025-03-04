Avrupa Birliği CCAGP-067 Türkiye İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Bilinç ve Farkındalık Artırma Projesi kapsamında eğitimlere devam ediyor. "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" farkındalık eğitimi 3032 öğrenciye verildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu” konulu eğitimler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine anlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere verilen "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" farkındalık eğitimleri çevre duyarlılığına artırıyor.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Malatya merkez ve ilçelerde verilen “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu” konulu eğitimler, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iş güvenliği birimleri ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor. Eğitimler, HaciHalilçiftliği İlkokulu, Barbaros İlk-Ortaokulu, Karakavak İlkokulu, Bulgurlu Hamid Fendoğlu İlkokulu, 100.Yıl Hanımınçifliği İlkokulu, Hanımınçiftliği Fatih İlkokulu, Fırat İlkokulu, Kiltepe Kılıçaslan İlkokulu, Hasan Varol İlkokulu, Dilek Aydoğan İlkokulu, Fatih İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Dilek Başpınar İlkokulu, Fırıncı İlokulu, Çamurlu İlkokulu, Göller İlkokulu, Diniye Çalık İlkokulu, Hasırcılar İlk-Ortaokulu, Topsöğüt İlk-Ortaokulu, Hatunsuyu İlkokulu, Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlk-Ortaokulu, Petrol Ofisi İlkokulu öğrencilerine verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Enerji Tasarrufu” konulu eğitimler, 3032 öğrenciye anlatıldı. İklim değişikliği hakkında bilinç oluşturmak, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, israfı önlemek, atıkları minimuma indirmek ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.