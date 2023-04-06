Aksaray’da bir mandıradan hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarmanın şüphe üzerine durduğu araçtan çaldıkları malzemelerle birlikte çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda görüp şüphelendikleri hafif ticari aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından şahısların araçtan bazı malzemeleri attığını fark eden jandarma ekipleri, aracı durdurdu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta arama yapan jandarma ekipleri, araç içerisinde 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet delme aleti, 1 adet kriko, 1 adet kerpeten, 1 adet çekiç, 8 adet İngiliz anahtarı, 1 adet demir plaka ve 1 adet testere ele geçirdi. Şahısların üzerinde yapılan inceleme esnasında bölgeden hırsızlık haberi alan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde ise çalınan malzemelerin şüphe üzerine takip edilerek durdurulan araçtaki malzemeler olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 2 şüpheli malzemeleri mandıradan çaldıklarını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise mandıra sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.