Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, Şeyda Kesici ile Saruhanlı’da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Çiftin mutluluğuna ortak olan isimler arasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, Genel Sekreter Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar’da yer aldı.MANİSA(İGFA) - Manisa'nın Saruhanlı İlçesi’nde gerçekleşen düğün töreninde, çiftin nikahını Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan kıyarken Genel Sekreter Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar da nikah şahitliği yaptı. Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, “Çağlar Bey ve Şeyda Hanım’a bu mutlu günlerinde eşlik etmekten büyük onur duyduk. Kendilerine bir ömür boyu sürecek sevgi, saygı ve huzur dolu bir yuva diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hocalar çiftinin düğün töreni, ailelerinin ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar da genç çifti tebrik ederek, mutluluk dileklerini iletti.