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Yurdun dört bir yanında ihtiyaç olan her yerde görev alan, son olarak da Libya’da yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarında önemli bir görev üstlenen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılı verilerini paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2023 yılında müdahale edinilen itfai olayları kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşılan verilerde Ocak ve Kasım ayları arasında 12.099 itfai olayda görev alındığı ifade edilirken Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ”Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde modern ekipmanlarımız, donanımlı itfaiye teşkilatımızla Manisa’mızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak ve 15 Kasım tarihleri arasında 8.328 yangın, 750 trafik kazası, 2.619 kurtarma, 402 sel ve su baskını olmak üzere 12.099 itfai olayda görev aldı.

Bunun yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu süre zarfında 2.125 iş yeri denetimi, 53.206 vatandaşla da eğitim ve tatbikat yaptı. Modern ekipman ve donanımlı personeller ile ihtiyaç olan her yerde göreve hazır olduklarını belirten İnal, Büyükşehir olarak itfaiyeye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır anlayışıyla fedakarca ve özveriyle görev yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu anlamda modern ekipmanlar, 645 personel,57 itfaiye noktası ve 153 araç ile vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.