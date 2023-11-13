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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 7’nci hafta maçında Aliağa Petkim’e 94-74 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, BSL’de 7’nci hafta maçında Aliağa Petkim ile deplasmanda karşılaştı.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Gökmen Aytaç, Engin Altun, Mustafa Pekçetin de tribünde takip etti. Mücadelede ilk periyot 29-15’lik skorla evsahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta 30 sayı bulan yeşil-beyazlı takım, farkı kapattı: 51-45. İkinci yarı ile birlikte mücadele 94-74 Aliağa Petkim lehine sonuçlandı.

Karşılaşmanın skor dağılımında; Emanuel Terry 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Pako Cruz 12 sayı, Berkay Sinirlioğlu ile Ryan Luther 10’ar sayı, James Anderson ile Dorukhan Engindeniz 9’ar sayı, Ege Arar ile Ayberk Olmaz 4’er sayı, Kaan Sariaslan da 2 sayıyla maçı tamamladı.