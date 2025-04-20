485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl “Dolu Dolu Festival” sloganıyla 22-27 Nisan tarihleri arasında kültür ve sanatın kalbinin attığı bir haftaya ev sahipliği yapacak. Festival programında; Ahmet Ümit, Devrim Erbil, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Ezel Akay, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sinan Meydan gibi birbirinden değerli isimler ziyaretçilerle buluşacak.MANİSA (İGFA) - 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, söyleşiler, tiyatro oyunları, sergiler ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kültür ve sanat dolu Festival’de gerçekleştirilecek etkinlikler, hem şehri keşfetmek hem de sanatla iç içe bir deneyim yaşamak isteyen herkes için benzersiz bir fırsat sunacak. Mesir Festivali, Manisa’nın köklü tarihini sanatın evrensel diliyle harmanlayarak, hem şehri keşfetmek hem de sanatsal bir yolculuğa çıkmak isteyen herkese benzersiz bir deneyim sunacak. Bu yıl ilki düzenlenen Mesir Tiyatro Festivali kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahnelenecek. Festival boyunca kent genelinde sergilerden sokak sanatlarına, edebiyat buluşmalarından çocuk atölyelerine kadar çok sayıda etkinlik Manisalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu günler yaşatacak.

TİYATRODAN SERGİLERE DOLU DOLU PROGRAM

Festivalin açılış günü olan 22 Nisan’da, dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in “Bir Müzeye Doğru” başlıklı resim sergisi ve İstanbul Mon Amour film gösterimi Fatih Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün Ulupark’ta “Geçmişten Geleceğe Kadın Eli” sergisi, Bedesten Nikah Salonu’nda ise “Ahşap Oyuncak Sergisi” ziyarete açılacak. 8 Eylül Caddesi'nde MAFOD’un “Mesirin Renkleri” sergisi, Kültür Merkezi’nde ise “Magnesia’dan Manisa’ya” başlıklı sergi, sanatseverleri bekliyor. Saat 19.00’da “Ağaçlar Ayakta Ölür” tiyatro oyunu Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde sahnelenecek. Saat 20.30’da ise “Hoş Geldin Mesir” kortejiyle festival coşkusu sokaklara taşınacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklar hem eğlenecek hem de kültür ve sanatla dolu bir gün geçirecek. Tarihçi – Yazar Sinan Meydan, çocuklarla “Atatürk’ün Yolunda” söyleşisinde buluşacak. Yazar Gülşah Elikbank’ın yöneteceği “Mitolojik Öykü Yazma Atölyesi” ve “Ahşap Oyuncak Atölyesi” gibi etkinlikler çocukları sanatla buluşturacak. “Sığınamayanlar” oyunu Uğur Mumcu Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER SÖYLEŞİLERİ İLE FESTİVAL’DE OLACAK

24 Nisan’da sahnede bu kez tarih ve sinema yer alacak. Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve yönetmen Ezel Akay, saat 18.00’de Kültür Merkezi Lale Salonu’nda “Tarihin Geleceği ve Geleceğin Tarihi” başlıklı söyleşide bilgi ve fikirlerini paylaşacak. 24 Nisan’da çocuklar için sahnelenecek “Ceko ile Peko” adlı oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak; aynı gün akşamında ise “Tatlı Kaçık” adlı oyun tiyatroseverlerin karşısında olacak.

25 Nisan’da edebiyatın usta ismi Ahmet Ümit, şair Tuğrul Keskin ile birlikte 3. Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri kapsamında saat 17.00’de Kültür Merkezi Lale Salonu’nda Manisalılarla bir araya gelecek. 25 Nisan’da “39,5 Basamak” adlı oyun da sahnelenecek.

26 Nisan saat 16.00’da Kültür Merkezi Lale Salonu’nda tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla “Manisa’nın Mesir Tarihi” konuşulacak. Aynı gün Bülent Koşmaz Parkı’nda Mesir ve Manisa Tarihi’ne dair bilgi yarışması da düzenlenecek. “Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” adlı oyun da Uğur Mumcu Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

MESİR SAÇIM TÖRENİ İLE COŞKU ZİRVEYE ULAŞACAK

Festivalin son günü olan 27 Nisan’da ise yüz yıllardır sürdürülen geleneksel kortej yürüyüşü ve Sultan Camii’ndeki Mesir Macunu Saçım Töreni ile festival coşkusu zirveye ulaşacak. Festival boyunca Tarzan Meydanı, Kafe Sera, Muradiye ve Tarık Almış Spor Tesisleri gibi farklı noktalarda düzenlenecek sokak sanat etkinlikleri ise şehri adeta bir açık hava sahnesine çevirecek.