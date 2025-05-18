Manisa Büyükşehir Belediyesi, kiraz üreticilerine yönelik “Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadele” projesiyle 10 ilçede 2.770 çiftçiye 165 bin biyoteknik tuzak dağıttı. Çevre dostu proje, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak sürdürülebilir tarımı destekliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla “Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi”ni 2025 yılında da devam ettiriyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Salihli, Sarıgöl, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerindeki 2 bin 770 kiraz üreticisine 165 bin biyoteknik tuzak dağıtıldı.

ELMA SİRKELİ TUZAKLARLA KİMYASAL KULLANIMI AZALIYOR

Her biri 1 litrelik kapaklı pet şişelerde, 250 mililitre elma sirkesiyle hazırlanan biyoteknik tuzaklar, kanadı noktalı sirke sineğini yakalayarak kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu yöntemle ürünlerdeki ilaç kalıntıları en aza indirilirken, çevre ve insan sağlığı korunuyor. Proje, aynı zamanda yüksek ilaç maliyetlerine karşı çiftçilere ekonomik bir çözüm sunuyor.

Demirci ilçesinde düzenlenen teslim töreninde, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, çiftçilere tuzakları dağıttı ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Törene, Demirci Belediye Başkanvekili İsmail Hakkı Gül, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Çiftçiler, çevreci desteğin hem doğaya hem de bütçelerine katkı sağladığını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.