Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı: "Bilgilerinizi isteyen hediye vaadi bir tuzaktır. Bedava peynir fare kapanında olur."BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

“BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA”

“Bilgilerin isteniyorsa hediye değil tuzaktır" mesajıyla dikkat çeken paylaşımda, bedava hediye vaadiyle kişisel bilgi talep edenlerin dolandırıcı olabileceği vurgulandı.

???? Bilgilerin isteniyorsa hediye değil TUZAKTIR.⚠️ Bedava peynir sadece fare kapanında olur. ???? Bu tarz acil durumlarda derhal 112 acil çağrı merkeziyle iletişime geçin pic.twitter.com/O6wfZysSio— Bursa Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetBursa) May 15, 2025

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, “Bedava peynir sadece fare kapanında olur” diyerek, vatandaşların telefon, mesaj veya internet üzerinden gelen “hediye” tekliflerine karşı temkinli olmalarını istedi. Emniyet, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmesini tavsiye etti.