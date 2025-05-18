Bursa’da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda çakar kullanan bir araç, Jandarma ekiplerince durduruldu. Sürücü M.A.G.’ye ve araç sahibine toplam 276.344 TL ceza kesildi, araç 30 gün trafikten men edildi, sürücü belgesine el konuldu.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri’nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, çakar lambası kullanan bir aracı tespit etti.

Yapılan kontrollerde, M.A.G. adlı sürücünün kullandığı 34 plakalı otomobilde 1 adet çakar ve 1 adet kumanda bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili detayları sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1923984330516230492

276 BİN TL CEZA VE 30 GÜN MEN

Jandarma ekipleri, araçtaki çakar malzemelerini söktürerek teslim aldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesi uyarınca, araç sahibi ve sürücü M.A.G.’ye ayrı ayrı 138.172 TL olmak üzere toplam 276 bin 344 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün belgesine 30 gün süreyle el konulurken, araç 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı paylaşımda, “Bursamızın huzuru ve vatandaşlarımızın seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerimiz aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verdi.