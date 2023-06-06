Mardin’de yaklaşık 5 ay önce Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede 4 sanıktan 3’ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18’er yıla, 1’i hakkında ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

19 Ocak’ta Artuklu-Nusaybin kara yolunda Irak plakalı cipteki Hındreen Abdullah Salih, Waheda Haedar Jasim, Abdullah Saleh Mustafa’nın, olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid ve Ahmed Jalaladeen İbrahim’in de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A, Murat Y. ve İbrahim D. hakkında hazırlanan iddianame Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, hayatını kaybedenlerin 18 Ocak günü saat 22.20 sıralarında Irak plakalı araçla Nusaybin ilçesinde bulunan Aydınlar Dinlenme Tesisi’ne giriş yaptığı ve 23.50 sıralarında tesisten çıkarak araçlarıyla Kızıltepe ilçesine doğru hareket ettiklerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ölü muayene ve otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, maktullerin ölüm sebeplerinin ateşli silah, mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kemik kırıkları ile beyin kanaması ve beyin doku hasarından kaynaklandığı belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar Abdullah K, Faris A. ve Murat Y. hakkında “kasten öldürme”, “nitelikli yağma” ve “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18’er yıla kadar hapis cezası, İbrahim D.’nin de “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma” suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar isteniyor.

Sanıklar savunmalarında "borçları olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini" yer verilen iddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Abdullah K. ve Faris A, maktullerin mallarını almak amacıyla araçlarını takip ederek durdurmuşlardır. Tabancayla maktulleri vücutlarının muhtelif yerlerine ateş etmek suretiyle öldürdükleri belirlenmiştir. Maktullere ait çantayı almak suretiyle isnat edilen nitelikli yağma ile nitelikli kasten öldürme suçunu işlemişlerdir. Şüpheli İbrahim D., şüpheli Abdullah K.’ye tabanca ve mermi satmak suretiyle, şüpheli Murat Y. de suçta kullanılan aracı temin ederek şüphelilerin suçu işlemelerini kolaylaştırmıştır. Şüphelilerin tek bir eylem ile aynı suçun birden fazla nitelikli halini işlemeleri nedeniyle alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmaları gerektiği anlaşılmıştır."