Kaza, Kızıltepe ilçesine bağlı Akdoğan yolu üzerinde bulunan buğday pazarı önünde meydana geldi.

İpek Mahallesi Akdoğan caddesi çevre yolu kavşağında 33 BTS 31 plakalı transit kamyonet ve 47 AAZ 518 plakalı otomobil çarpıştı. Görgü tanıklarının 112 acil Çağrı merkezine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 50 yaşındaki Nuh Bozdağ, 55 yaşındaki Vahap bozdağ, 52 yaşındaki Rasım Bozdağ, 35 yaşındaki İdris Türkoğlu ve 30 yaşındaki Mizgin Türkoğlu yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Kızıltepe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Nuh Bozdağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevre yolu bitirilmediği için bir hafta içinde aynı yerde 3'ncü trafik kazası yaşanması tepkilere neden oldu. Tepki gösteren vatandaşlar çevre yolu bitmediği için sürekli burada trafik kazası yaşandığına dikkat çekti. İhmalsizliklerden dolayı çevre yolunda sürekli yaşanan trafik kazları sonucu bir çok vatandaşımız yaralandığını veya hayatını kaybettiğini belirten vatandaşlar, "Burada ne kavşak var nede trafik ışıkları konuldu.Aynı güzergahta 4 tane okul bulunuyor. Okulların açılmasına bir hafta kaldı.Burada trafik yoğunluğu yaşanacak. Çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz.Yetkililerin acil olarak buraya el atmalarını trafik ışıkları ve kavşak yapılmasını istiyoruz.Lutfen yetkililer sesimizi duysun" diye tepki gösterdi.

Kazanın meydana geldiği yolda trafik bir süre durdu. 1 hafta içinde 3.cü kaza yaşandı. Çevre yolu bitirilmediği için bir hafta içinde aynı yerde 3.cü trafik kazası yaşanması tepkilere neden oldu.

Tepki gösteren vatandaşlar, "Çevre yolu bitmediği için sürekli burada trafik kazası yaşandığına dikkat çekti. İhmalsizliklerden dolayı çevre yolunda sürekli yaşanan trafik kazları sonucu bir çok vatandaşımız yaralandı veya hayatını kaybetti .Burada ne kavşak var ne de trafik ışıkları konuldu. Aynı güzergahta 4 tane okul bulunuyor. Okulların açılmasına bir hafta kaldı. Burada trafik yoğunluğu yaşanacak. Çocuklarımızı okula göndermekten korkuyoruz.Yetkililerin acil olarak buraya el atmalarını trafik ışıkları ve kavşak yapılmasını istiyoruz.Lutfen yetkililer sesimizi duysun" şeklinde tepki gösterdiler

Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.