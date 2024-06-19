Turizm sezonunun başlaması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kuşadası'nda çalışmalarını hızla sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir hizmetini daha vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Mavi Ada Restaurant, kapılarını açıyor. Kaliteli hizmeti uygun fiyatlar ve eşsiz deniz manzarasıyla buluşturarak vatandaşlara sunacak olan Mavi Ada Restaurant, eşsiz menüsüyle damaklara hitap ederek Kuşadası'nın yeni gözde mekanı haline gelecek.

Kentin birçok farklı noktasında yer alan işletmeleri ile Aydın'ın geleneksel tatlarını vatandaşlar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mavi Ada Restaurant'ta da Aydın'a özgü tatların da bulunduğu zengin menüsüyle hizmet verecek. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde eski Tariş alanında bulunan Mavi Ada Restaurant, 21 Haziran Cuma günü saat 19:00'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.