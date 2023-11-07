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Bursa’nın genç başarılı solistlerinden Melih Onur Önder, sahne aldığı Meymenet by Mixmen'de seslendirdiği şarkılarla mekanı hınca hınç dolduran eğlence müdavimlerini coşturmasını bildi.Ersel NALBANT - Esmanur GÜLBAHAR - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Gerek sesi gerekse sahne performansı ile sevenlerinin gönlümde bir kez daha taht kuran Melih Onur Önder, yaklaşık üç saat kaldığı sahnesinde sevenlerine unutulmaz gece yaşattı.

Melih Onur Önder'in seslendirdiği tüm şarkılara eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri eğlence dolu saatlere imza attılar.

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen başarılı solist, şarkılarında kendisine eşlik eden tüm sevenlerine teşekkür etti.

''ÖNDER, “MÜZİK TARZLARI GELİŞTİ VE FARKLILAŞTI”

Sahne arası kuliste özel açıklamalarda bulunan Melih Onur Önder, yaklaşık 17 yıldır müzisyenlik yaptığını belirterek, "Pandemiden 3-4 ay önce bir single çalışması yaptık. 2,5 milyon civarı bir izlenme yakaladı sonra biraz daha ivme kazandı. Yaklaşık 4-5 yıldır hem yurtdışı hem yurtiçi çeşitli illerde turnelerimiz oluyor. Kısmet bize neler gösterecek, göreceğiz.

Ağırlıklı olarak pop söylüyorum ama benim tarzıma fantezi-pop deniyormuş. Müzik tarzları o kadar gelişti ve farklılaştı ki… Biz sahnede olduğumuz için, mümkün olduğunca ve dilimiz döndüğünce her tarzı okumayı düşünüyoruz. Kısmetse bu yıl bir single çalışması daha yapacağız. Karar aşamasındayız. 4-5 şarkı canlı video çekimli bir akustik proje mi yapsak diye düşünüyoruz. Onun kararını vereceğiz. Önümüzde ki günler bize bunu gösterecek.” diye konuştu.

Müziğe başlayan gençlere tavsiye veren Önder, “Müziğe başlayan gençler, hemen hemen her tarzı dinlesinler, hepsinden kapabilecekleri bir şeyler vardır. Ben tu tarzı dinliyorum bunu dinleyeyim demesinler. Sahnede hepsini kullanıyoruz. Büyük sanatçılarda görüyoruz, Pop, fantezi,türkü, sanat müziği vb. her tarz okuyorlar. Gençlerde bunu öğrenerek gitsinler ve eğitim alsınlar.” dedi.

“NEŞET ERTAŞ’I ÖRNEK ALIYORUM”

Örnek aldığı sanatçının Neşet Ertaş olduğunu belirten Melih Onur Önder şu ifadeleri kullandı: “Örnek aldığımdan ziyade benzetildiğim çok kişi oluyor. Ata Demirer’den bir girdiler en son Kubat’ı duydum. ‘Ya ben delirdim ya siz delirdiniz’ dedim. 50 kişiye benzetildim. Sahne’de repertuvar kaynaklı örnek aldığım Tan Taşçı, Gökhan Tepe, Berkay var. Bursa sektörü bizi arabesk müziğe itti. Herhalde 2 senedir arabesk müziğinde ekmeğini yemişliğimiz var. Ben aslen Ankara doğumlu, Kırıkkaleliyim. Örnek aldığım Neşet Ertaş var. Onun gibi usta olmaya çalışıyoruz.”

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ BURSA’DA GECE HAYATINI VURDU

Bursa’da gece hayatına eski rağbet olmadığına dikkat çeken Meymenet By Mixmen İşletme Müdürü Samet Kartal, “Yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim. Gece aleminde başladık. Tabiri caizse, Bursa’da 12’den sonraki hayata gece alemi deniliyor. Bursa’da gece hayatı biraz daha farklı yönlere doğru insanları çekiyor. Eski rağbet olmamasını tamamen kişisel krize bağlıyorum ve çok fazla mekan var. Son 2-3 yılda gece gezmeleri tamamen haftada 1’e ya da 2’ye düştü. Normalde insanlar akşam yemeğini yiyip, gece 1’den sonraki hayata geçerlerdi. Bunlar haftada 2’ye, bazen ayda 2'ye kadar düştü. Bunu da tamamen küresel kriz ve fiyatların artmasına bağlıyoruz. Çoğu işletme ile aynı konseptte görünüyoruz ama farklı sosyal projelerde bulunuyoruz. SMA’lı çocukların sesi olduk.” dedi.

Meymenet By Mixmen'in deneyimli personeli eğlence müdavimlerine verdiği hizmet ile sınır tanımadı.