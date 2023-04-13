Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan tepeli pelikanlar gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve 1994 yılında koruma statüsüne alınan Büyük Menderes Deltası’nda, kaçak açılan kanala yönelik başlatılan incelemede karar çıktı. Aydın’ın Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan yaklaşık 50 sivil toplum örgütü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından yapılan müracaatların ardından başlatılan sürecin ardından hazırlanan inceleme raporu, doğaseverleri mutlu etti. Alınan karara göre kaçak olarak açıldığı tespit edilen 1,7 kilometrelik kanalın kapatılması kararlaştırıldı. Kurulun almış olduğu karar gereğince, kaçak olarak açılan kanal ilgili belediye ekipleri tarafından, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’ne bağlı Doğanbey Şefliği koordinesinde uygun şekilde doldurularak eski haline getirilmeye başlandı.





Bölgenin, Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, süreç ile ilgili yaptığı açıklamada, “1994 yılında Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın içine alınarak Milli Parklar Kanunu, 1. Derece Doğal Sit, Arkeolojik Sit ve Anıt tescilleriyle koruma statüsünde bulunan Büyük Menderes Deltası’nda, yapılan kaçak uygulamayla 1,7 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmıştı. Açılan kanalla ilgili Kuşadası, Söke ve Didim’den 50’ye yakın sivil toplum örgütü, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), iş makineleriyle kuşların üreme alanında kaçak uygulama yapıldığı gerekçesiyle ilgili kurumlara müracaat yapılmıştı. Yapılan izinsiz uygulamalar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde tespit edilip inceleme raporu hazırlanarak Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na gönderilmişti. Kurul tarafından, 1.Derece Doğal Sit Alanı’nda yapılan izinsiz uygulamanın, 2863 Sayılı Kanunu’nun 65. Maddesi gereğince yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, 2863 Sayılı Kanunu’n 61. Maddesinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları’nın kararlarına uymak zorunda olduğunu, yasal gereğinin ilgili belediye tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştı. Kurulun almış olduğu karar gereğince, kaçak olarak açılan kanal belediye ekipleri tarafından, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’ne bağlı Doğanbey Şefliği koordinesinde uygun şekilde doldurularak eski haline getirilmeye başlandı. Büyük Menderes Deltası Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında olup, başta Nesli Tüm Dünyada Kritik (CR) Tehlike Altında olan Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) olmak üzere 256 kuş türüne, endemik ve nadir bitkilere, memelilere, sürüngenler ve balıklar başta olmak üzere sucul canlılar ve yüzlerce tür omurgasız canlıya ev sahipliği yapan önemli bir biyoçeşitlilik alanıdır. Özellikle kuş türlerinin üreme, barınma ve beslenmelerini sağlayan deltanın hassas alanlarında yapılacak kaçak uygulama ve faaliyetler buradaki doğal yaşama büyük zarar verecektir. Bu tip kaçak uygulamaların önlenmesi, alanın bütüncül olarak korunması ve geleceğe taşınması için milli park yönetimi ve sivil toplum örgütleri işbirliği yapmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.