“Biliyorsunuz artık memleketimizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın sayısı gitgide düşüyor. İnsanımız zarar ettikçe süt hayvancılığı yapan vatandaşlarımız dahi umudunu yitirmiş süt sığırlarını kestirmek zorunda kalıyor. AKP’nin kötü ekonomi yönetimi neticesinde artan yem fiyatları, ülkemizde hayvancılık yapmayı neredeyse imkansız kıldı. Madalyonun bir yüzünde bu var; peki diğer yüzünde? İşte madalyonun diğer yüzünde de AKP’nin vatandaşımıza yaşattığı bir diğer fiyasko var. Bu ülkede et fiyatları son bir yılda yüzde 170 arttı. Daha da acı olanı artan döviz fiyatlarına rağmen bir kilo kıymanın fiyatı dolar bazında dahi tam iki katına çıkmış.

Haa şimdi sormak istiyorum, AKP’nin vekil adayı, kendi çapında hesap uzmanı Mustafa Savaş’a. Et fiyatlarını dövizin bile iki katı oranında artırmayı nasıl becerdiniz Sayın Savaş? KİT Komisyonu Başkanlığı yaptınız bu ülkede, sata sata KİT bırakmadınız. İktidarınızda bu ülkenin alın teri 8 termik santral, 9 hidroelektrik santrali, 10 şeker fabrikası, 15 tekel tesisi, 11 liman, 19 dev şirketi sattınız. Geldiğimiz noktada elimizde ne var, yüzde 170’le zam şampiyonu yaptığınız et ve temel gıda ürünleri.

Bak onca satışınıza rağmen milletin tenceresi kaynamıyor. Artık memleketin ekonomisini bitirdiğiniz gibi, kendiniz de bittiniz.

Ortağınız medet umduğunuz, adeta dört elle sarıldığınız ortağınız Hüda-Par Başkanı bakın “Türk Bayrağı” demem diyor.

Bu milletin karşısına dikilip "Türk Bayrağı demem" diyen birine hangi yüzle oy isteyeceksiniz Mustafa Savaş… Bu millet sandıkta tokadı basmayacak mı size sanıyorsunuz? Şehit kanlarımızdan rengini alan mukaddes bayrağımızın adını anamayan seçim ortağınızla size mutluluklar Mustafa Savaş. Biz aziz Türk Bayrağımızla, İstiklal Marşımızla, milletimizle bir aradayız, öyle olmaya da devam edeceğiz.”

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin