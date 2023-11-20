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CHP'den 28. dönem Bursa Milletvekili aday adayı olan Metin Türk, şimdi de Mudanya’dan Belediye Başkan aday adaylığı için yola çıktı.BURSA (İGFA) - Siyasi çalışmalarıyla dikkat çeken insan kaynakları, organizasyon, finans ve uluslararası iş idaresinde uzmanlıkları bulunan Metin Türk, CHP'den Mudanya’dan Belediye Başkan aday adaylığını parti ilçe binasında kalabalık bir grupla gerçekleştirdi.

Annesinin rahatsızlığı dolayısıyla katılamadığı, babası ve eşinin hazır bulunduğu açıklamaya kendisini partililere tanıtarak başlayan Metin Türk, yaşama 'sol'dan bakan bir kişilik olarak birikim ve tecrübelerini aktardı.

Mudanya'nın sorunlarını çözmek için yenilikçi güçlü bir ekip ruhu ile hareket edeceklerini söyleyen Türk, Mudanya’da beklenen değişimi sağlayarak ilçenin vizyonel projelerle yaşam kalitesini çok yükselteceğine inandığını kaydetti.

20 yıldır Mudanya'da ikamet eden ve ekmeğini buradan kazanan bir aile olarak borcunu da Mudanya'ya ödemek istediğini söyleyen Metin Türk, "Mudanya, eski Mudanya değil. Özellikle son 10 yılda öyle büyüdü ki, altyapı, trafik ve yol gibi bir çok problemler öne çıkmaya başladı. Ekip arkadaşlarımla birlikte Mudanya'nın röntgenini çektik. Nasıl politikaları yönetilebileceğimiz üzerinde çalıştık. Dosyamız ve yol haritamız hazır. İnanıyorum sadece Mudanya'da değil, Bursa'da da başarı elde edeceğiz" dedi.

CHP'deki genel değişime dikkati çeken Türk, son kurultayla birlikte sokağın kazandığını düşündüğünü ifade ederek, "İnsanlar farklı siyaset istiyorlar. Değişim rüzgarının daha da ileriye gidebileceğini düşünüyorum. İnsanlar buna hazır. Yukarıdaki değişimi bizler de aşağıya doğru yansıtmamız lazım. Bu nedenle Mudanya'da da kucaklama ve sevgi üzerine çalışmalarımızla farkımızı ortaya koyacağız. Sosyal belediyecilik anlayışını tüm Türkiye'ye Mudanya'dan örnek göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"BİZİ DAİMA SOKAKLARDA GÖRECEKSİNİZ"

Çalışmaları ortak akıl ve bilim odaklı yapacaklarının vurgusunu yapan Türk, herkesin tercih ettiği yaşanabilir Mudanya için deprem gerçeğini de unutmayarak sağlıklı kentsel dönüşümü ilçede hayata geçirmek istediklerini söyledi.

"Bizi daima sokaklarda göreceksiniz" diyen Türk, "Mudanya'yı zaten alacağız, bunda şüphemiz yok. Asıl amacımız Mudanya'da oyları patlatarak Bursa'yı da almaktır. Barış, kardeşlik, huzur kenti olan Mudanya için mücadelemizin hayırlı olmasını diliyorum. Başlıyoruz; inanın yeni başlıyoruz. Allah utandırmasın" dedi.