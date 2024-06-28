TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti.

Tural ŞAHBAZLI / ANKARA (İGFA) - Ziyarette, Kahramanmaraş’taki devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milletvekili Vahit Kirişçi, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyetimiz ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek, şehrimizde devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar ile alakalı istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kahramanmaraş'ın sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirilen ve gelecekte yapılması planlanan projeler üzerinde duruldu. Görüşme, şehirdeki yatırımların hızlandırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Son olarak Komisyon Başkanı Kirişçi, Bakan Kacır'a misafirperverliği ve destekleri için teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Kahramanmaraş’taki devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milletvekili Vahit Kirişçi, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve heyetimiz ile birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret ederek, şehrimizde devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar ile alakalı istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kahramanmaraş'ın sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirilen ve gelecekte yapılması planlanan projeler üzerinde duruldu. Görüşme, şehirdeki yatırımların hızlandırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Son olarak Komisyon Başkanı Kirişçi, Bakan Kacır'a misafirperverliği ve destekleri için teşekkürlerini iletti.