Fransa'nın Forbach kentinde düzenlenen 'World Athletic Bronz' kategorisinde 800 metrede yarışan sporcu, 1:47.21'lik derecesi ile 45 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu kırarak 800 metrede 1978'den bu yana kırılamayan Sermet Timürlenk'e ait olan U23 Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Aydın'da üniversite okuyan milli sporcu Mehmet Çelik, yeni yılın başında South Plains Collage adına Teksas'ta düzenlenen 'TTU Corky Classic NJCAA' yarışında piste çıkmış ve 1:48.23dk'lık derece ile kendisine ait olan U23 ve Büyükler Salon Türkiye rekorunu kırmıştı. Böylelikle salondan sonra pistte de 800 metre rekorunun sahibi oldu.