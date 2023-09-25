Aydın’ın Efeler ilçesindeki Aydın İdman Yurdu altyapısındaki minik futbolcular, örnek bir davranışa imza attı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın İdman Yurdu Başkanı Bülent Demirayak, alt yapıdaki futbolcularıyla birlikte antrenman ve maçlarını yaptıkları Adnan Menderes Stadı 1 ve 2 No’lu Yan Sahalarda çevre temizliği yaptı. Efeler’deki birçok takıma ev sahipliği yapan yan sahalarda antrenman ve maçlar sonrası atılan pet bardak ve su şişelerini toplayıp çöp poşetinin içine atan Aydın İdman Yurdu’nun genç futbolcular, bu davranışıyla takdir toplarken, abilerine de iyi bir örnek oldu.

Saha içine çöp atanlara tepki gösteren genç futbolcular, “Bu iki sahada sadece bizler antrenman ve maç yapmıyoruz. Bu sahaları birçok takım kullanıyor. Futbolcu abilerimiz içtikleri suların, pet şişe ve bardaklarını saha içerisine atmaları doğru değil. Bizler her antrenman sonrası çevre temizliği nasıl yapıyorsak onların da yapması gerek. Biz genç futbolcular olarak onları örnek almamız gerekirken, onlar saha içerisine çöpler atıyorlar. Başkalarının saha içerisine attığı çöplerini bu seferlik biz topladık. Bizim ricamız saha içerisine attıkları çöpleri toplayıp, çevre kirliği oluşturmamalarıdır. Bundan sonra saha içerisine çöp atmayın” diyerek, sahaların temiz tutulması konusunda takımları uyardı.



