Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla hemşehrilerinin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları hafifletmek amacıyla çözümler üreten Kuşadası Belediyesi’nin dar kesimli ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için başlattığı süt desteği projesi sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde "Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor" sloganı ile Mart ayında başlatılan proje çerçevesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor. Her ay ortalama bin çocuğa süt desteği sağlayan ekipler, 7’inci ayına giren süt desteğinde bugüne kadar 41 bin 456 litre sütü ailelerin evlerine teslim etti.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, bu ay toplam 1113 çocuğa süt ulaştırmak üzere ilk olarak İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahallelerinde dağıtıma başladı. Ekipler belirlenen program dâhilinde kentin diğer mahallelerinde yaşayan çocuklara da sütlerini ulaştırmaya devam ediyor. Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabiliyor.