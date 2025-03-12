Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar), üretimde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Türkiye’de 2015 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan model fabrika alanındaki çalışmalarda ilk etapta, ulusal ve uluslararası fonlar aracılığıyla Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Samsun’da olmak üzere 10 adet fabrika hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Özelikle KOBİ’leri yalın üretim kavramıyla tanıştıran model fabrikalar, IAS’nin sunduğu yenilikçi teknolojiler ve Endüstri 4.0 işlevleri ile kullanımı, Türk ekonomisi için önemli bir değer yaratıyor.

Bütünleşik sistemlerin kurulduğu fabrikaların verimliliği ve uluslararası arenada rekabet güçleri artıyor.

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar), üretimde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması amacıyla hayata geçirilmeye devam ediyor.

Model fabrikalarda, gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, verimlilik temelli dönüşümün öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlanıyor. IAS de bu model fabrikaların dört tanesinde Ankara, Kayseri, Konya, Bursa’da hayata geçirdiği dijitalleşme projeleri ve teknoloji eğitimleri ile ülkemizin dijital dönüşümüne katkı vermeyi sürdürüyor.

Bu model fabrikalara ek olarak Denizli, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ ve Trabzon’da da model fabrika kurulum çalışmaları devam ediyor.

İşletmelere dönüşüm yolculuklarında rehberlik eden model fabrikaların çalışma odağını yalın üretim, eğitim ve danışmanlık oluşturmakla birlikte dijital dönüşüm alanında faaliyet gösterebilmeleri için de altyapı ve insan kaynağı geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

KOBİ’LERE YALIN ÜRETİM İMKANI

Model fabrikaların, ülkemizdeki işletmelerin özellikle de imkanları daha kısıtlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yalın üretim kavramlarıyla tanışması açısından önemli bir hizmet olduğunun altını çizen IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Karabiber, IAS olarak Kayseri, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere dört model fabrikada gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme projesi ile yalın üretim tekniklerini Endüstri 4.0 kavramları ile buluşturduk ve işletmelerimiz için bu kavramlarının işlendiği bir eğitim müfredatı hazırladıklarını anlattı.

Karabiber, dört model fabrikada gerçekleştirilen çalışmaların Türkiye'deki tüm model fabrikalara yaygınlaştırılması ve hazırlanan dijitalleşme eğitim müfredatından mümkün olduğunca çok işletmenin faydalanması ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.