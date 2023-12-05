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Model of Models Güzellik Yarışması'nın 2023 finali Bozkurt Cosmic Towers’ın ana sponsorluğunda Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde Deniz Şaman tarafından düzenlenen muhteşem bir organizasyonla yapıldı.İZMİR (İGFA) - Model of Models Güzellik Yarışması final taçlarını Semanur Aslan ve Ege Burgaçoğlu kazandı.

Deniz Şaman Prodüksiyon tarafından İzmir’de düzenlenen yarışmaya 18 Erkek ve 18 kadın yarışmacı katıldı.

Model of Models Başkanı Deniz Şaman’ın yönetiminde, yapımcılığı Deniz Şaman’ın oğlu Bekir Ayar Subaşi üstlenirken, Sanat Yönetmenliğini Oksana Kuznetsova, Prodüksiyonu Ali Karakış, Müzik Yönetmenliğini Özkan Turgay, Ege Bölge Sorumluluğunu Haydar Koçak, Proje Koordinatörlüğünü ise Osman Akar yürüttü. Ünlü kuaför Aktivist Harun Cici’nin sosyal sorumluluk proje koordinasyonunu üstlendi.

Kısa adı EGETEKO olan Ege Engelliler Kooperatifi özel modeller Selin Durgut ve Nilay Süren ile 2022 kraliçesi Ecem April Onutman ve 2. Model Birtan Gizem Dadal geri dönüştürülmüş kıyafetlerle podyumda yürüyüşlerini gerçekleştirdi.

Daha sonra özel modellerin sahne şovları muhteşemliği ile en dikkat çekici anlardan biri oldu.

Jüri üyelerinin oyları sonucunda Kral tacına Ege Burgaçoğlu ve kraliçelik tacına Semanur Aslan kavuşurken; birincilik taçları Atakan Keskin ve Leyla Lahijzade'ye, ikincilik taçları Beritan Keleş ve Şeyma Kaya'ya, üçüncülük taçları Aybars Ekim ve Nil Gül'e, dödüncülük taçları ise Yusuf Çelebi ve Büşra Mollaibrahimoğlu takdim edildi.