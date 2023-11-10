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Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!" denildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li 2 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

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