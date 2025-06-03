Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 14 yaşındaki Afranur Günlü panik nedeniyle hayatını kaybetti. Deprem sonucu 69 kişi panik yüzünden yaralandı. Bakan Yerlikaya, geçmiş olsun dileklerini iletti, afetlerden korunma temennisinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saat 02.17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de kuvvetli hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası Valilik koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini bildirdi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1929681827511271827

İlk belirlemelere göre, şehir genelinde yerleşim binalarında yıkım olmadığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Deprem sırasında Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur Günlü, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1929730984037040275

Bakan Yerlikaya, Muğla ve ilçelerinde panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşın etkilendiğini, bunlardan 14’ünün mahallinde tedavi edildiğini, 8’inin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini ve 46 kişinin acil serviste tetkik ve tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden Afranur Günlü’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunurken, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadesini kullandı.