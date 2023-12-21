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Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde afetlerin yarattığı insani, çevresel ve ekonomik hasarın en aza indirilmesi için kurulan NAFAD, Gevherhan Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda İlk Yardım ve Afet Farkındalık Eğitimi verdi.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimde; ilk yardımda temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gerekenler, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar ve tahliye gibi kavramlar detaylı olarak ele alındı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın afet eğitimlerine büyük önem verdiğini ifade eden NAFAD ekipleri“Projemiz başladığı günden bu yana yüzlerce öğrencimize eğitim verdik. Bu eğitimler afetlerin ilk 72 saati için hayati önem taşıyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

NAFAD üyeleri tarafından verilen eğitimlerin ardından siren çalınarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

