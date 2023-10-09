Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Halk TV ekranlarında her Pazar canlı yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına katıldı. Narlıdere Belediyesi’nin İzmir’e kazandırdığı Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirilen programda ayrıca, 22. Dönem İzmir Milletvekilleri Kemal Anadol ve Türkan Miçooğulları da konuk olarak yer aldı. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Yolcu Bilginç’in müzik ziyafeti ile renklenen programda, İzmir’in incisi Narlıdere’nin tanıtımı da yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren program, Görkemli Hatıralar’ın sunucusu Serhan Asker’in “Geçtiğimiz Ocak ayında Narlıdere Belediyesi’nin saklı cenneti Park Orman’daydık. Şimdi de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in 300 yıllık tarihine sahip çıktığı dünyadaki rakipleriyle kıyaslanmayacak kadar güzel Yukarıköy’deyiz. İnsana ve tarihimize sahip çıkan, Yukarıköy’ü kente kazandıran Ali Engin Başkan’ı tebrik ediyorum” sözleriyle başladı.

“NARLIDERE GELECEĞE YÜRÜYOR”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kente kazandırdıkları Tarihi Yukarıköy’den gerçekleştirdikleri yayını takip eden herkese teşekkürlerini ileterek, “Narlıdere’mize hoş geldiniz. Şu anda içinde olduğumuz Yukarıköy’de 122 yapının restorasyonunu gerçekleştirdik, altyapısını tamamen yeniledik. Burası artık İzmir’in yeni turizm merkezlerinden biri olacak. Bunun yanında Nar Çiçekleri Anaokullarımızı açtık. Çok yakında yeni şubemizi ilçemize kazandıracak, 4 şubeye ulaşacağız. Ayrıca, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizi, çok yaşında tamamlayacak ve İzmirimiz’e yepyeni bir yaşam merkezi kazandırmış olacağız. Narlıdere’miz altyapı yatırımlarımız ve vatandaş odaklı projelerimizle geleceğe güvenle yürümeyi sürdürecek. Çok yakında metromuz da bitecek ve insanlarımız kolaylıkla Narlıdere’mize ulaşabilecek” dedi. Başkan Engin, “Narlıdere her zaman Atatürk’ün şehri, Cumhuriyet şehri olmaya devam edecek. Biz de tüm Türkiye’de olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutlayacağız. İnadına Atatürk, inadına Cumhuriyet demeye devam edeceğiz. Cumhuriyetçiler, barış ve kardeşlik türküsü söyleyenler hiçbir zaman pes etmezler. Bizde İzmir ve Narlıdere olarak mücadeleye, özgürlüğe, eşitliğe sarılmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz kötülükle, yoksullukla, cehaletle olacak. Birlikte yaşamaya, birlikte bu ülkeyi güçlendirmeye, kültüre, sanata ve bilime yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SELDA BAĞCAN’A NARLIDERE DAVETİ

Başkan Ali Engin’in konuşmasının ardından Görkemli Hatıralar programı sunucusu Serhan Asker, Selda Bağcan’ı yayına bağladı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Türk Müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan’ı Narlıdere’ye davet ederek, “Narlıdere’mizde Selda Bağcan sokağımız var, sizi Narlıdere’mize bekliyoruz. Yakında tamamlayacağımız Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizde konser vermenizden mutluluk duyarız” dedi. Selda Bağcan ise Çocuk Senfoni Orkestrasını çok beğendiğini ifade ederek, “Narlıdere’ye de senfoni ile geliriz, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ve bizlerle birlikte olacak bir koro ile beraber sahne alırız” açıklamasında bulundu.

MÜJDAT GEZEN DE YAYINA BAĞLANDI

Yayına bağlanan bir diğer isim de Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Müjdat Gezen oldu. Müjdat Gezen, “M.Kemal Atatürk annesi Zübeyde Hanım’ı İzmir’e emanet etmiştir. Bugün orada Cumhuriyetin gerçek sahipleri var” şeklinde konuştu.

“NARLIDERELİ KADINLAR ÖZGÜRDÜR, ÇALIŞKANDIR”

22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları, ekran başında izleyenlere Narlıdere’yi anlattı. Miçooğulları, “Ben Narlıdereliyim, Narlıdere’den milletvekili oldum. Yukarıköy her zaman aydınlanmanın ışığıdır, Cumhuriyetçidir. Buranın kadınları özgür ve çalışkandır. Narlıdere’den, Yukarıköy’den Cumhuriyetimizin 100.yılını kutluyoruz. Yukarıköy’ü İzmir’e kazandıran Ali Başkan’a teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu. 22. Dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol ise tarih bilgisiyle izleyenlerin ufkunu açtı. Anadol, 70’li, 80’li yılları anekdotlar paylaştı, son zamanlarda gündemde olan anayasa tartışmaları hakkında da görüşlerini aktardı.

Programda söz alan Narlı Mahallesi Muhtarı İbrahim Türksever de Başkan Ali Engin’in Yukarıköy’ü yoktan var ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Narlıdere Kültür Evi’nin de tanıtıldığı program, uluslararası yarışmalardan derecelerle dönen çocuklara ödüllerinin verilmesi ve Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın seslendirdiği 10.Yıl Marşı ile sona erdi.