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İzmir'de adliyeye sevk edilen 1'i şüpheli çıkrıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i "elektronik kelepçe" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'de gözaltına alınan 3, Aydın'da gözaltına alınan 2, Manisa'da gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliyedeki işlemin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terör le Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde terörle mücadele şube müdürlüklerince DEAŞ'a yönelik operasyon da İzmir, Aydın ve Manisa 'da yakalanan yabancı uyruklu 16 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

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