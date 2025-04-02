Doğa tutkunlarının buluşma noktası, Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Naturfest, 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi'nde 21 bin metrekarelik dev bir alanda, 100’ün üzerinde firma ve 200’ü aşkın marka ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Karavan, Tiny House ve Outdoor sektörünün en prestijli markalarının, en yeni ürün ve modellerini sergileneceği fuarda motokaravanlar, tiny house çeşitleri, kamp çadırları, solar enerji çözümleri, outdoor ve doğa sporları meraklıları için özel platformlar, temalı forumlar, seminerler ve lansmanlar ile dolu dolu bir program ziyaretçileri bekliyor.

Hem fuar hem festival konseptini hayata geçirdiklerini belirten Prizma Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İmeci “Karavan, kamp, doğa sporları ve sürdürülebilir yaşam konuları etrafında şekillenen fuarımız, kamp tutkunları, karavan sahipleri, tiny house meraklıları, doğa sporlarıyla ilgilenen ve sürdürülebilir bir yaşam hayali kuran doğa aşıkları için ideal bir buluşma noktası olacak. Tüm vatandaşlarımız web sitemizden ücretsiz online davetiyelerini alabilirler. Akşamları ise festival kapsamında sahne alacak Yüksek Sadakat, Eypio, Vosahne, Sattas müzik grupları için Biletix ve Biletinial platformlarından bilet temin edebilirler.” dedi.